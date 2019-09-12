2019台中國際動畫影展將於本周五中午開賣預售票，12日影展也公布了本屆開閉幕片，分別為今年安錫動畫影展新設立的「另類長片競賽」首獎得主《衝出迷境》，以及今年與趙德胤《灼人秘密》一同角逐坎城影展「一種注目」單元首獎的《喀布爾之燕》，兩部作品皆是在國際收穫眾多好評的話題之作。

安錫動畫影展新設立的「另類長片競賽」首獎得主《衝出迷境》為本屆台中國際動畫影展開幕片。（改編自同名暢銷小說的法國電影《喀布爾之燕》為本屆影展閉幕片。（台中國際動畫影展提供）

獲選為本屆開幕片的《衝出迷境》是年僅25歲的拉脫維亞導演吉特保羅迪斯（Gints Zilbalodis）的首部動畫長片，今年在安錫動畫影展首映後便獲得今年新設立的「另類長片競賽」首獎，電影描寫一名少年在陌生的小島上醒來，身邊僅有一個背包、一輛摩托車和一隻小鳥陪伴，面對身邊無所不在的黑暗靈魂伺機而動，少年獨自騎上摩托車，尋找回家之路，該片由吉特保羅迪斯耗時3年半獨力完成。

閉幕片則是來自法國的《喀布爾之燕》，該片改編自同名暢銷小說，描繪阿富汗首都喀布爾在塔利班政權下，兩對夫妻因故而有所交集，電影以水彩技法渲染唯美的愛情氛圍，同時帶出嚴肅的人權議題，在今年坎城影展「一種注目」單元放映後引起廣大討論。影展將於10月11日至10月20日在台中凱擘影城舉行，9月13日起於全台ibon售票系統開賣預售票，門票一張160元，預售期間可享有100元優惠價。

(中時 )