八家將隨城隍爺沿著市區繞境，驅趕頑皮鬼回到陰間。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

市民索取鹹光餅讓小朋友吃，保庇健康保平安。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

雞籠中元祭關鬼門結束，安座202年歷史的基隆護國城隍廟，延續百年獨特傳統習俗，今年特邀台北府城隍爺一起暗訪夜巡，率領八家將點亮火把，將鬼門關後逗留在陽間的好兄弟一一帶回陰間，沿途發放5000個鹹光餅，讓民眾壓平安。

「雞籠城隍文化祭」廟方依循古禮在農曆14日舉行城隍爺夜巡活動，今天晚上6點準時從基隆護國城隍廟出發，沿途前往慶安宮、廟口奠濟宮、仁愛市場、獅球嶺遶境祈福，陣頭家將手持30支火把點亮基隆市區街道，現場熱鬧非凡。

熊熊火把象徵替城隍爺照明，趕回好兄弟回陰間的路，掃除不乾淨的東西，遊蕩未歸的好兄弟，信徒沿街雙手合十膜拜，繞境隊伍在廟口夜市、獅球嶺、海洋廣場讓民眾鑽轎腳祈求消災解厄，信徒爭相向家將索取鹹光餅吃，盼能壓驚保平安。

位於基隆港邊的基隆廳城隍，最早為清代福建泉州安溪一帶的信仰，每年中秋節前後進行夜巡與日巡遶境，往年吸引許多國內外遊客參與，體驗不一樣的基隆中秋佳節，與廟口奠濟宮開漳聖王廟、慶安宮媽祖廟合稱為基隆三大百年宮廟。

廟方指出，民間信仰在農曆7月過後鬼門雖已關閉，仍有許多遊魂逗留陽間，因此由專管人間善惡、勸人為善的守護神城隍爺進行夜巡，驅趕回陰間收假，16日將進行日巡，並且將發送5000個鹹光餅，庇護百姓、祈求來年安居樂業。

(中時 )