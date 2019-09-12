12日嘉義縣虱目魚嘉年華會記者會上，嘉義縣長翁章梁（左三）在大廚指導下，現場學做魚捲。（呂妍庭攝）

千人宴桌數限量120桌，成本每桌3500元，體驗價俗俗賣1桌只要2500元。（呂妍庭攝）

千人宴桌數限量120桌，成本每桌3500元，體驗價俗俗賣1桌只要2500元。（呂妍庭攝）

虱目魚嘉年華會將登場，超值虱目魚宴開搶。（呂妍庭攝）

嘉義縣2019虱目魚嘉年華10月6日在布袋鎮新塭滯洪池的池中廣場舉行，當天將有「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」、「漁村體驗」及「虱王爭霸」等系列活動，其中千人宴桌數限量120桌，成本每桌3500元，體驗價俗俗賣1桌只要2500元，嘉義縣長翁章梁說，名額有限，民眾想呷美味，報名請早！

秋天是品嚐虱目魚美味最佳的時節，虱目魚魚鮮肉細，營養價值高，有「狀元魚」、「牛奶魚」美譽，至於廣受好評的千人饗宴以新塭地區新鮮虱目魚為食材，搭配布袋白蝦、好美寮蛤蜊及民雄鳳梨，由在地料理達人現場製作10道特色風味餐，要價2500元相當實惠。

「虱目魚是台灣人的魚」，翁章梁表示，布袋新塭養殖的虱目魚，是鹹水養殖的，無土味、肉質甜美細緻，全國有6成以上的虱目魚都是從嘉義出口，他邀請民眾活動當天提前來到嘉義沿海旅遊，並參加漁村體驗全日活動，傍晚扺達音樂會現場，入席欣賞迎賓表演，並在湖畔美景及瑰麗星空下，度過一場浪漫又愉快的晚餐。

(中時 )