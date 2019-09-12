為展現對海洋環境保育之重視及決心，海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊配合台電公司全國同步舉辦「2019淨灘一起，海洋永續」活動。（海巡署提供／葉書宏新北傳真）

為展現對海洋環境保育之重視及決心，海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊配合台電公司全國同步舉辦「2019淨灘一起，海洋永續」活動。（海巡署提供／葉書宏新北傳真）

為展現對海洋環境保育之重視及決心，海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊配合台電公司全國同步舉辦「2019淨灘一起，海洋永續」活動。（海巡署提供／葉書宏新北傳真）

為展現對海洋環境保育之重視及決心，海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊配合台電公司全國同步舉辦「2019淨灘一起，海洋永續」活動。（海巡署提供／葉書宏新北傳真）

為展現對海洋環境保育之重視及決心，海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊配合台電公司全國同步舉辦「2019淨灘一起，海洋永續」活動，於9月10日上午9時假南竿鄉仁愛村（天后宮廟前方澳口）海灘進行。

馬祖地區四面環海，海洋環境除了讓我們擁有引以為傲的美景，更與我們的生活息息相關，希望藉由淨灘活動，帶動更多人投入永續海洋的實質行動。

活動在台灣電力公司的發起下，廣邀南竿地方機關、鄉親、員工眷屬及第一○岸巡隊等17個單位共同維護海洋環境，計120人參與這場盛會，每人頂著豔陽，並彎下腰將不該屬於海洋的垃圾一片片撿拾起，在眾人努力下總計清運各類垃圾約2公噸，透過動員全島的力量，喚起國人對海洋熱愛及保護，共同守護地球、呵護海洋。

海巡署近年致力於海洋保育與資源維護，在海洋委員會成立後，未來將更以專業角度推廣海洋教育，喚醒國人珍惜海洋、愛護地球資源的觀念、關心海洋議題，真正做到擁抱海洋，幸福共好。

(中時 )