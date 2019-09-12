老翁時常騎腳踏車嘉義各彩券行買彩券。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

老翁時常騎腳踏車嘉義各彩券行買彩券。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

流浪漢到處打遊擊 靠偷刮刮樂謀生

嘉義縣中埔鄉一家彩券行日前遭顧客偷走26張刮刮樂，警方事後調閱監視器，發現63歲徐姓老翁趁著店員操作電腦選號的空檔，伺機把刮刮樂塞在口袋裡夾帶出去，手法十分熟練，事後查出竊賊是居無定所的流浪漢，疑似專門以此手法偷刮刮樂謀利，因徐嫌的行蹤難以掌握，警方一度不知去哪找人，沒想到就在員警查訪其他家彩券行時，當場逮到老翁，而他也坦承不諱，還說偷來的彩券共刮中1700元，不過全花光了！

中埔分局三和派出所所長莊政峯、副所長董俊良、警員林益生、周祐徹、施宇玹9日當天接獲彩券行報案，指店內有26張刮刮樂遭竊，經調閱監視器發現竊嫌是一名騎自行車的老翁，經地毯式查訪研判竊嫌疑似是流浪漢，經前往嘉義公園、老人聚集處所逐一查訪，警方得知老翁時常騎腳踏車嘉義各彩券行買彩券，9月1日當天才以同樣手法竊走某彩券行的刮刮樂。

莊政峯說，事後調出徐翁的相關資料，查出他多年前曾在花蓮市犯下竊盜罪，當時就是偷拿身心障礙人士所賣的刮刮樂，另除9月1日的案件外，去年12月嘉市一家彩券行通報刮刮樂失竊，監視器同樣拍下徐翁的身影，懷疑他專靠偷刮刮樂為生。

警方在嘉義查獲涉嫌多起彩券行竊盜案的徐姓老翁時，他供稱因長期失業找不到工作，心情不好便隨機尋找彩券行下手行竊，慣用手法為佯裝自選號碼購買樂透彩，並與彩券行店員搭話轉移其注意力，再將刮刮樂趁機放進口袋，隨即騎自行車離去，還說之前偷的26張刮刮樂各中200、500和1000元，手氣算不錯，且扣除基本生活花用後，會把換來的錢佯裝要電腦選號買樂透，其實是重施故技偷刮刮樂。

(中時 )