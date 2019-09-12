新北市長侯友宜12日下午視察新店中央新村北側青年社會住宅工程。（葉書宏攝）

新北市新店區「中央新村北側社會住宅工程」預計於2020年1月完工，可提供1070戶社會住宅，新北市長侯友宜今（12日）下午特地前往視察工程，侯除了準備量尺測量通用設計項目外更強調，「2023年全市社會住宅要達成1萬戶。」

侯友宜表示，該案創全台之先，以區段徵收方式取得土地，規畫社會住宅，以提供青年安居、宜居的住宅空間，另外兼顧照顧社會弱勢族群、長者、幼童、婦女等，該案絕對是全國的典範，值得其他縣市效法。

侯友宜表示，社會住宅1至3樓設有托幼、長照、身障者等社會福利設施空間，達成「老者安之、青年居之、少者懷之」的目標，作為新北市「安居樂業」的具體實踐。另外，衛生局也將加入日間照顧及醫療復健的整合式居家醫療門診，建立社宅綿密周到的照顧網。

城鄉發展局表示，該案鄰近捷運小碧潭站及捷運環狀線十四張站，交通機能完善，以永續生活環境之設計，基地預留設置YouBike站點，未來只要騎腳踏車5分鐘即可到達捷運站，通行相當便利。

城鄉發展局表示，該案取得「候選黃金級綠建築證書」、「候選銅級智慧建築證書」及「住居空間通用化標章候選證書」，並在今年獲得「2019公共工程金安獎」之殊榮，全面落實新北市對於打造優質社會住宅的承諾。

值得一提，為讓不同年齡層與身心障礙的承租戶皆可舒適入住，居住空間採通用化設計，實現從搖籃到搖椅都適合居住的友善空間，侯友宜特地準備量尺測量門框寬度是否能讓輪順利進出，1070戶預計於今年9月底招租，將於2020年1月完工。

(中時 )