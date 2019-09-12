北京市海淀區台辦主任王鋒12日在「兩岸情書畫名家交流展」上致詞。(陳君碩攝)

前警政署副署長蔡俊章12日在北京舉行水墨畫展，並現場作畫。(陳君碩攝)

「兩岸情─書畫名家交流展」暨慈善聯誼會12日在北京舉行，被稱為警界儒警的台灣警政署前副署長蔡俊章及多位大陸書畫家，在北京星期八文化交流中心展出書畫，並將現場畫作義賣做公益。蔡俊章受訪表示，兩岸同文同種，文化交流是最不具有政治性的，可以藝術會友，他透露在警界服務的40多年，畫畫是重要的舒壓，有好幾次更是在書畫中找到辦案的靈感。

9月12日，由北京市海澱區台辦、海澱區文學藝術界聯合會、北京燦爛陽光慈善基金會主辦，空中商學院、殷之光朗誦俱樂部、杜鵬藝術工作室聯合主辦及戰略支援的「兩岸情 迎中秋 慶祝新中國（成立）70周年華誕」書畫交流展暨慈善聯誼會，在星期八文化交流中心舉行。

書畫展以「兩岸情」為主線，展現中華文化之美、自然之美、社會和諧之美。集中展示了兩岸書畫藝術家的丹青妙筆，更體現了他們熱愛中華優秀文化、共謀中華民族偉大復興的赤子衷腸。

據介紹，活動共展出近60件名家作品，包括台灣海峽兩岸應急管理學會理事長、前警政署副署長蔡俊章、大陸民盟中央美術院副院長何軍委、中國工筆劃學會副會長羅翔、中國民協書畫藝術交流委員會常務委員康曉銘等多位著名書畫家的作品。

蔡俊章受訪表示，畫畫是一種心聲，也是人格的投影、生命的銘刻，他從畫54年，從警43年，追求書畫的真善美永無止盡，在警務工作退休後的這四年，更讓他可全心投入畫作，並在創作上得到很多露水。

他指出，兩岸同文同種，兩岸一家親、更是一家人，希望藉由文化交流，讓共同理想都能實現，他認為文化交流是最不具政治性的，能夠用藝術溝通，與大陸民眾成為朋友，也讓藝術精進成長。

他透露，過去在警務工作遇到瓶頸，會通過畫畫來紓壓放鬆，但依舊心繫警務工作，他有許多次在畫畫過程中，突然找到辦案靈感，因而成功破案，也讓他體悟到「藝術就是科學，管理科學也是門藝術」。

北京市海淀區台辦主任王鋒表示，這幾年常帶大陸書畫家到台灣交流，希望繼續以此推動兩岸關係和平發展，為實現中華民族騰飛共同努力。

聯誼會上，還有一個重要的環節――義賣環節。臺灣海峽兩岸應急管理學會理事長、臺灣著名畫家蔡俊章、中央戲曲學院教授杜鵬先生分別捐贈了書畫作品進行現場義賣，義賣所得全部捐贈給北京燦爛陽光慈善基金會，用於基金會所開展的各項公益慈善活動。

北京燦爛陽光慈善基金會理事長、星期八文化交流中心創始人劉豔霞女士在聯誼會上講話表示，在喜迎新中國70周年華誕和歡慶中秋佳節之際，向一直以來關心基金會成長、支持基金會工作的各位領導和各界朋友表示衷心的感謝，她表示這場活動旨在傳承優秀傳統文化，加強兩岸文化藝術交流，增進同胞親情福祉，拉近同胞心靈距離，同心共圓中國夢。

(旺報 )