可能有什麼一般人不懂的差別吧！有網友分享自己帶家人看牙醫的經驗，他透過網路找了一家評價相當好的牙醫診但評估下來，診所開出20萬的治療費用與4萬的檢測費用，讓他相當卻步。原PO後來決定到家裡附近的大醫院問問看，沒想到醫師跟護理師都笑了。

(翻攝自《爆怨公社》)

網友在《爆怨公社》表示，上次帶家人去牙醫診所評估治療牙周病。醫生一個報價，牙周病治療20萬加細菌檢測4萬。這樣的金額把原PO驚嚇到「一整天神智不清」。他表示，那家牙醫診所 還是網路評價相當良好，所以才去的。但被報價嚇傻後，才決定先到家附近的長庚醫院做評估。

經過檢查後，醫生評估原PO家人有三顆都要拔掉，但先前的診所卻表示要拔5顆，原PO接著問說「醫生，像他這麼嚴重的程度，健保有給付嗎」醫生回「有啊，牙周病就是健保給付啊」原PO接著說「！？我們上次去外面的診所，他說光牙周病治療要24萬欸」結果醫生聽完笑回「24萬都可以連假牙一起做好了」，原PO又問「嗄……他們說四萬是細菌檢測……」醫生又回說「都是要把細菌洗掉，還需要檢測喔？」

醫生也好奇的詢問原PO「那你們上次去，醫生有幫你們做什麼？」，原PO告訴醫生，家人第一次到診所「洗牙洗了10分鐘，說下次繼續洗

第二次去只做價格的解說，然後說要教刷牙，最後再叫我們買營養品，含健保門診約1000元…最後忘了教我們刷牙，不然刷牙衛教要再500元。」原PO說到這裡，連護理師都噗次一聲笑了。

他也表示，這次帶家人到醫院治療牙周病，做了洗牙加拔牙，花了快一個小時。結束時，付150掛號費加上下次預約。臨走前護理師笑笑的表示「過來這邊我教你如何刷牙免費」。網友看了也分享自己的經驗，有網友說「牙醫叫我自費，全口牙周治療花9萬元」、「不得不說...真的很多這種牙醫診所...」、「難怪我牙醫跟我說，去年台大醫科榜首選牙醫。」也有網友表示「醫療的東西很難說，自費有自費的模式，健保有健保的模式」很難只憑收費比較。

(中時電子報)