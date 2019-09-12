雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，擁有全台首座空中纜車，樂園推出中秋優惠方案。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，擁有全台首座空中纜車，樂園推出中秋優惠方案。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，擁有全台首座空中纜車，樂園推出中秋優惠方案。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，擁有全台首座空中纜車，樂園推出中秋優惠方案。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，擁有全台首座空中纜車，樂園推出中秋優惠方案。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

新北市烏來區「雲仙樂園」好山好水眾所皆知，探訪樂園可以遠離都市喧囂，享受群山環繞、潺潺溪水，適逢中秋節，樂園推出多項遊園優惠，12歲以上每人只要550元，3歲以上、12歲以下兒童每人只要350元，享受不一樣的中秋的假期。

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的樂園，只能透過纜車才能進入，園區最著名的地標就是新店溪上游的烏來瀑布，遠望瀑布有如白色的絲帶一般，林木密布、山谷、動植物豐富，風景如詩如畫。

另外，樂園更是享受森林芬多精及負離子的祕境，烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，其中還有划船、射箭、漆彈等遊樂設施，非常適合家庭旅遊，還可以體驗烏來原住民族文化。

雲仙樂園表示，適逢中秋節推出1日遊優惠方案，均包含纜車來回票、悠悠享柚香夯烤肉套餐及體驗歡樂唱跳泰雅舞、熱力搗麻糬等，12歲以上每人只要550元，3歲以上、12歲以下兒童每人只要350元，另外，即日起至12月31日，12歲以下兒童憑健保卡即可免費搭纜車及入園1次。

除此之外，雲仙樂園也推出2天1夜住宿方案，精緻雙人房原價5498元，優惠價只要3999元，1成服務費另計，包含雙人房、早餐2客、纜車來回票、時令套餐2客、射箭、漆彈、划船3選1，加1人只要加價700元含早餐。

值得一提，憑烤肉券訂購下午茶下殺7折，原價210元，特價147元，柚皮燈籠DIY活動每人100元，非常適合親子一起體驗，相關活動或住宿可上官網查詢或電洽（02）26616383。

(中時 )