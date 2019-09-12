2016里約奧運羽球女單金牌、前世界球后馬琳（Carolina Marin）因為膝傷休息8個月後，本周在超級100系列的越南公開賽復出，可惜第一場比賽兩局都在領先情況下被對手超車，最終22：24、20：22不敵泰國選手蘇潘尼妲（Supanida Katethong）。

馬琳今年1月在印尼大師賽女單決賽受傷，後來確定右膝前十字韌帶撕裂，動刀治療、休息了8個月，終於在越南公開賽回到比賽場上，目前世界排名掉到第26位的她，開賽首局很快進入狀況，取得10：5領先。

可惜馬琳後來非受迫性失誤增加，給了世界排名第55的泰國21歲選手蘇潘尼妲反攻的機會，兩局比賽經過「丟士」後收下，讓馬琳回歸的第一站賽事，第一輪就打包出局。

馬琳下一站賽事就是下周二登場的超級1000系列中國公開賽，首輪就要碰到目前世界第三的日本好手奧原希望，接著來還有9月24日開打的超級500系列韓國公開賽，首輪對手是世界第二大陸好手陳雨菲。

(中時電子報)