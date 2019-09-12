苗栗警察分局日前追捕46歲追捕巫姓男通緝犯，偵查隊小隊長劉文兆、偵查佐陳智欽及陳泰木眼見巫男欲拔槍射擊，撲上前壓制，過程中造成手部扭傷，仍成功阻止巫男開槍。12日苗栗縣長徐耀昌由苗栗縣警察局長翁群能陪同慰問，並頒發破案獎勵金。

警方8月14日於公館緝捕巫男，未料朝他座車連開兩槍仍被他棄車逃逸，11日循線於銅鑼鄉九湖大橋下方工寮逮人，巫男拔腿狂奔並跳進田野逃逸，並且拔槍上膛瞄準警方，劉文兆、陳智欽及陳泰木見狀立刻撲上前壓制，4人於套田中扭打，滿身泥濘外劉文兆與陳智欽手部扭傷，最後將巫男制伏並查獲改造手槍1把及1、2級毒品。

徐耀昌12日抵苗栗警分局慰問員警並頒發破案獎勵金，肯定員警運用智慧，冒險犯難的精神，並提醒警方出勤務必注意安全，雖擔負保家衛國責任，但是在擔服勤務時仍要以自身安全為重，運用智慧及冷靜的態度，讓任務能順利的完成。

(中時 )