網友剝蝦子也能剝得如詩如畫，網友更是感嘆「想蝦子死得真有尊嚴」！（圖摘自臉書爆廢公社公開版）

網友見神技直呼「殼居然還這麼完整，是專業解剖課」、「妳是蝦子解剖神人」。（圖摘自臉書爆廢公社公開版）

中秋節到了，蝦子是大家常見的烤肉食材，除了烤以外，更要知道怎麼剝才能品嘗到殼裡鮮嫩多汁的蝦肉。剝蝦人人會，但能將蝦剝得「如解剖般」的技巧就是神乎其技了！近日網友分享了她「出神入化的剝蝦神技」，嚇傻所有網友。

原PO是位女生，她表示自己真的很愛剝蝦，身邊親朋好友的蝦子她都會主動幫忙剝殼。並且在臉書「爆廢公社公開版」上PO出她的鬼斧神工之作，畫面之美震驚網友，紛紛流言邀約「一起去吃蝦吧」！

原PO是位女生，她表示自己真的很愛剝蝦，身邊親朋好友的蝦子她都會主動幫忙剝殼。（圖摘自臉書爆廢公社公開版）

看到這剝蝦神技後，網友們讚嘆不已「好想跟妳學剝蝦」、「剝得太乾淨了」、「剝得好漂亮」、「有開班授課嗎」、「神人」，甚至已有人稱之為藝術，宛如在解剖生物一樣精美細緻，「殼居然還這麼完整，是專業解剖課」、「妳是蝦子解剖神人」、「根本藝術，太專業了」。

剝蝦子也能剝得如詩如畫，網友更是感嘆「這蝦子死得真有尊嚴」！按耐不住性子的網友們，也紛紛留言給原PO，希望能跟她一起出去吃蝦，欣賞那出神入化的剝蝦技術。

(中時電子報)