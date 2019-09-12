經過十年努力，桃園市終於在今年勇奪ICF TOP1全球智慧城市首獎，12日義興國小透過螢幕和市長鄭文燦互動，示範遠距教學，展現「無限學習」成果。（蔡依珍攝）

經過十年努力，桃園市終於在今年勇奪ICF TOP1全球智慧城市首獎，12日邀請在地產業與青創團隊展示智慧城市成果。（蔡依珍攝）

經過十年努力，桃園市終於在今年勇奪ICF TOP1全球智慧城市首獎，12日邀請在地產業與青創團隊展示智慧城市成果。（蔡依珍攝）

桃奪ICF首獎，明年邀21智慧城市來台。(蔡依珍攝)

桃園市經過十年努力，終於在今年榮獲國際智慧城市論壇（簡稱ICF）TOP1全球智慧城市首獎，12日邀請在地產業與青創團隊展示智慧城市成果，市長鄭文燦也積極爭取舉辦明年的 ICF TOP7國際論壇來桃園舉辦，邀請21個智慧城市來台，讓世界看見桃園。

鄭文燦說，桃園連續11年參加國際組織「智慧城市論壇」，過去最好只有前7名，今年紐約全球高峰會以「無限學習（Infinite Learning）」為主題，桃園首度在7大智慧城市決賽中脫穎而出，打敗最強對手、美國第三大都會區芝加哥，勇奪世界第一智慧城市首獎。

鄭文燦細數桃園的智慧城市計畫，包括市民卡發行量突破140萬張，提供電子錢包、社區門禁等多達31項整合功能。桃園也創全國之先整合社區型監視器成天羅地網，大量節省警察辦案時程。智慧路燈則一改過去里長伯通知燈壞，中控室就能監看掌握，每年還能節約2億元。其他還有機捷全線提供Free Wi-Fi、水務局「桃園市水情資訊系統」、「水情看桃園」、消防局「行動派遣119」APP，市民生活更智慧。

鄭文燦說，桃園將持續推動智慧城市及永續發展計畫，預計1至2年內完成聯合國永續發展指標的自我檢視報告，落實桃園永續發展的理念，也將積極爭取舉辦2020 ICF TOP7國際論壇、2020 ICF亞洲智慧城市論壇，期盼加強國際能見度，讓世界看見桃園。

(中時 )