不二坊門口一張張告示，讓代購狂潮衝上最高點。（吳敏菁攝）

不二坊門口一張張告示，讓代購狂潮衝上最高點。（吳敏菁攝）

年年中秋前個月就上演排隊買蛋黃酥，成了彰化街頭景觀。（吳敏菁攝）

不二坊蛋黃酥，人氣紅不讓。（吳敏菁攝）

「不二坊」蛋黃酥，從月前就開始大排長龍了，不少民眾根本沒體力玩下去，卻又不想弗了親友想吃吃看的心意，紛紛不惜重資，引起瘋狂加入代購行列，排隊九成幾乎都是代購，尤其在店門口貼滿一張又一張公告，「今日限購30顆」、「9月14日至9月17日店面休息，9月18日開始營業」，讓代購狂潮衝上最高點，一盒原價15顆600元，喊價1580元。

年年上演的蛋黃酥之亂引起反思，不少人不以為然「是哩毋麥甲過」「每家都很好吃，哪有傳說中這麼不二」，更有學者跳出來批評，採取限購，又不考量營業空間，讓附近交通大亂，成功的行銷不是只有店家賺錢。

但是不二坊的蛋黃酥硬是這麼狂！店門口到處高舉了代購牌子，購買人潮高燒不退，代購者也拖著身軀從半夜排隊到隔天，就有人坦承就是為了賺價差，「有人喜歡就有市場」，一顆店家賣40元，代購行情直直飆，大盒15顆裝賣到1280元、甚至1580元，小盒6顆也賣480元，整整翻了一倍以上，讓人直呼「是勒起肖喔」。

現場有母女接力的代購業者說，前一晚拿著號碼牌等到隔天，到現在才排了2輪，每年中秋就是靠這樣的勞力賺點小錢。附近民眾說，希望過了中秋，大家能夠冷靜一點，愛吃就平常日子來買就好了啊，每個月也都有月圓。

(中時 )