新北市中和區積穗國小的運動館照片，防護墊厚度不足、木地板破損。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區積穗國小的運動館照片，防護墊厚度不足、木地板破損。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區自強國小活動中心屋頂漏水。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委江永昌今（12日）下午偕同教育部常務次長林騰蛟、新北市政府教育局等單位，至新北市中和區積穗國小、自強國小與自強國中會勘運動場地坪、校舍與廁所，爭取經費修繕因年久失修，有安全疑慮且急迫待改善設施。

江永昌指出，會勘的三所學校需求經費約1400萬，積穗國小體育館已使用約35年，木板地面破損塌陷，防撞墊厚度不足也已無防護功能，顯有安全疑慮。而自強國中的廁所，因經費受限，只完成一半的廁所改建，老舊廁所因採光不佳陰暗潮濕，容易產生異味且地板濕滑。

除此之外，地面高低落差、缺少扶手及緊急求助鈴，無法顧及身心障礙學生的使用權，導致學生不願意使用，每每到了下課時間新廁所更是大排長龍。自強國小的活動中心已使用約38年，屋頂漏水嚴重，地面擺放許多水桶接水，屋頂長年在高溫、高濕度環境下，牆面滲漏導致室內產生壁癌，除影響電線管路壽命，更危害建築物結構。

對於學校的情況，教育部常務次長林騰蛟說，教育部把學生的安全、受教權益擺在第一順位，在請專業人員評估後，只要現況有安全上的疑慮，中央絕對會盡速核定，讓學校能夠快速且順利地進行修繕，還給學童一個安心無虞的校園環境。

江永昌表示，中和地狹人稠，人口數更突破40萬，校園設施除了師生使用之外，也是在地居民運動休憩的場所，因此辦理會勘邀請中央與地方相關單位，希望教育部了解各所學校現況後能盡快核撥經費，確保有安全的校園環境與健全的運動場所。

(中時 )