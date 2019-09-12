為提供孩童優質遊憩場所，打造都市親子公園，新北市中和區公所於今（12日）上午舉行啟用茶會。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

為提供孩童優質遊憩場所，打造都市親子公園，新北市中和區公所於今（12日）上午舉行啟用茶會。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

為提供孩童優質遊憩場所，打造都市親子公園，新北市中和區公所於今（12日）上午舉行啟用茶會。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

為提供孩童優質遊憩場所，打造都市親子公園，新北市中和區公所於今（12日）上午舉行啟用茶會。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

為提供孩童優質遊憩場所，打造都市親子公園，新北市中和區公所於今（12日）上午舉行啟用茶會，由中和區長賴俊達主持，市議員陳錦錠、邱烽堯、金瑞龍、張維倩、張志豪、游輝宂、立委助理、里長及上百位居民到場參加，場面熱絡，一同歡慶公園啟用換新衣。

賴俊達表示，明德公園因年久地坪濕滑、設施老舊已不符孩童所需，且有安全上的疑慮，公所全面檢視並作改善，並於7月進場將遊戲地墊、老舊的體健設施汰舊換新，應民眾需求增設沙坑、遊戲及體健設施，改善後的公園以符安全、更多元性，將成為清穗、明德、壽德、明穗、自強5個里區民重要的休憩場域，受惠民眾將達到2萬人以上。

中和區公所表示明德公園位於清穗、明德里內，總面積約2萬4,000平方公尺，從83年建設，至103年擴建整修至今，因應本區高齡化人口，少子化問題日趨嚴重，透過公園遊憩場重新整建、設施設備汰舊換新（沙坑、翹翹板、盪鞦韆、擺步機、腹肌架、壓腿器、鋼管高低單槓、腰部伸展輔助器等），打造鄰里親子同樂場.域，為區民創造優質休閒環境，是公所未來的重點工作。

(中時 )