廣電公會常務理事吳功（左起）、大陸廣播電視總局國際合作司司長兼港澳台辦主任馬黎、廣電公會理事長汪威江、常務理事賴聰筆日前在北京電視節就兩岸合作交換意見。（洪秀瑛北京攝）

網路日前瘋傳9月1日起，所有台灣籍演職人員不得參加任何媒體及電影電視演出傳聞，大陸廣播電視總局國際合作司司長兼港澳台辦主任馬黎，日前在北京電視節上強調絕無任何這類規定，鼓勵台灣影視業者多參與論壇發表見解，並提醒「台灣自己不能自亂陣腳」。廣電公會理事長汪威江為保障台灣業者工作權益，12日與常務理事吳功、賴聰筆拜會大陸廣電總局主管單位，並獲6點結論。

汪威江指出會上結論包括：「1.絕無任何此類的規定、2.兩岸影視既定政策不受任何干擾、3.未來影視政策將朝更寬鬆方向前進、4.鼓勵兩岸交流合作的案件持續運行，5.以實際的工作證實謠言不攻自破，6.儘速推動兩岸影視座談平台，邀請雙方重量級人士參與。」汪威江表示，參加大陸電視節活動除了推廣及行銷電視節目，更希望台灣影視產業主力聚焦大陸14億人口，交易的同時亦促進更多跨國合作機會。

推廣及行銷台灣軟實力及推動產業跨平台發展本是理所當然，不過文化部今年預算卻有限，汪威江仍咬牙籌辦這項兩岸交流活動，「今年是台灣發揮原創力非常重要機會，但台灣最欠缺的是沒有建立產業鏈，以前老三台扮演這個角色，現在沒有了產業鏈，《與惡》再受歡迎也只是曇花一現」。他認為政府對台灣影視產業應抱持「給它魚吃不如給它釣竿、教它釣魚」態度，現在不是給予補助金直接「救濟」就好，「政府要想的是怎麼引領業界往更好方向，製造更好環境及鼓勵更新創意」。

(中時 )