為維護學幼童開學安全，新北市新店警分局自9月起針對轄內國小、安親班、補習班接送地點、時段，規畫幼童車稽查專案勤務。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

為維護學幼童開學安全，新北市新店警分局自9月起針對轄內國小、安親班、補習班接送地點、時段，規畫幼童車稽查專案勤務。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

為維護學幼童開學安全，新北市新店警分局自9月起針對轄內國小、安親班、補習班接送地點、時段，規畫幼童車稽查專案勤務，以接送學（幼）童車輛為稽查對象，並針對超載等違規情形加強取締，如涉及車輛改裝或車身外觀顏色標誌未符標準規定等情，函轉監理機關辦理。

新店警分局表示，每位小朋友都是未來的主人翁，除要重視學校環境安全外，乘車安全也是不可忽略的一環，道路交通安全規則針對幼童專用車車身各部規格訂有規範，如使用改裝車輛、白牌車、附載人數超過限制或是司機未有職業駕駛執照都是隱藏的危險。另外，駕駛幼童車闖紅燈、逆向行駛、超速及未依規轉彎等行為都是警方取締的重點，為的就是保障下一代乘車安全。

新店分局呼籲業者，務必使用合法及安全之合格車輛接送，並要求職業駕駛應遵守交通規則，也提醒家長，在附載幼童時切勿讓兒童站立於腳踏板、勿以前揹方式乘載嬰幼兒及勿同時乘坐多人，以維學童上下學安全。

(中時 )