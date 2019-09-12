由波音公司研發的最新式空中加油機KC-46飛馬式(Pegasus)，雖然已交付給美國空軍，而且完成為C-17運輸機加油的測試，但是美國空軍剛剛決定「無限期地禁止KC-46運載貨物和乘客」，顯然KC-46還有許多問題尚待解決，對已經推遲的新加油機計劃產生重大影響。

防衛新聞(Defense News)報導，這項重大決定是在一次KC-46的事故發生後而作出的，在最近一次的飛行測試期間，KC-46地板底部的貨物固定鎖突然鬆脫，雖然事故沒有造成飛機受損，但是飛行員擔心，要是此類事故出現在裝載重型設備時發生，那麼必然造成飛機重心突然不穩，就會導致嚴重的飛行事故。

美國空軍機動司令部(Air Force Mobility Command)發言人達米安‧畢凱特上校(Damien Pickart )在一份聲明中表示，美國空軍已提交了關於KC-46的「第1類缺陷報告」，指示波音公司必須提出確定解決方案。所謂「第一類缺陷報告」是指「可能危及飛機與機組人員安全的嚴重技術問題」。

KC-46是美軍最新的加油機。(圖/波音)

畢凱特說：「直到我們與波音公司找到一個可行的解決方案以後，才可能重新載物與載人，畢竟機組人員和飛機安全是第一優先。」

畢凱特表示，這個問題是在最近的一次海外作戰測試和評估飛行中發現的，當時KC-46機組人員發現許多貨物固定裝置在飛行中自行解鎖，而且從飛行手冊中確定，機組人員在起飛之前，完全鎖定並徹底檢查每個固定裝置，並且也有對這些限制鎖進行例行檢查，因此不是人員疏忽。儘管採取了這些安全措施，但是在飛行期間，仍然發生自行解鎖的情況，所幸但沒有貨物與設備飄移，飛機仍然平安降落，沒有特別的風險。」

雖然只在一架KC-46上發生這項問題，但美國空軍仍然決定徹底檢查。

畢凱特說，KC-46是一種多任務飛機，它平時是空中加油機，但也用於運載貨物和乘客，如果不能攜帶貨物模組和醫療模組，那麼它的大部分核心任務都無法進行測試。

製造商波音公司表示，他們已被通知KC-46的新問題，表示將會立即調查並手處理。

KC-46的研發並不順利，已經多次拖延，雖然美國空軍終於接收了第一架飛機，但由於技術問題還沒有完全解決，波音公司被迫接受一項協議，就是扣錢，目前每架飛機扣了2800萬美元。在7月份一篇報導稱，到目前為止已扣了大約3.6億美元。

KC-46最大的更新是「遠程視覺系統」(RVS)，它使KC-46的加油臂操作員，可以透過攝影影像，將问加油臂引導到飛機的受油口，不必趴在觀景窗前，辛苦的調整角度，然而實際操作卻發現，RVS的影像會有一些訊號延遲，甚至畫面會有些失真。波音已同意修復RVS的硬體和軟體，但空軍認為，這套系統要完全完全正常運作，可能還需要三到四年時間。

今年早些時，KC-46 的加油管裡中發現異物碎片，立即停止交機，並暫停生產線上的製造進度，今年4月又因類似的問題停止進度。

然而KC-46有不可失敗的壓力，因為美軍的空中加油機KC-135已經超過60年，有退役的壓力，空軍計劃購買179架KC-46，目前有52架正在簽訂合約。

(中時電子報)