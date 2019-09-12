AKB48 Team TP推出新單曲《TTP Festival》，獲得好評，成員Mina、小迪、潔明、羽翎日前抽空到華山1914文創園區欣賞「幻·彩·影萬花筒特展」，她們表示很喜歡「幻鏡花園」，在現場看見藉由鏡像反射原理創造無邊際空間，放眼一望無際的櫻花林，十分療癒，羽翎說：「因為裡面充滿粉紅色的櫻花，一進去還有很香的櫻花香味，很少女、粉紅，很漂亮，看了就超開心。」

平均年齡僅有19歲的AKB48 Team TP，自認日常很愛拍網美照，現場教學把腿拍得長、臉小的撇步，不過羽翎、小迪覺得自己的左臉較好看，全員一起拍照時，他們被虧喜歡站左邊，Mina則開心：「這裡就像萬花筒一樣，充滿好多鏡子，像到另一個次元，很奇幻、有香味，可以忘掉生活上的壓力。」

AKB48 Team TP成軍1年多以來，團員感情十分融洽，Mina被爆料是公認的怪怪美少女，她解釋因很喜歡、堅持在整點鐘，做一些重要的事，包括睡覺、吃飯、在IG發文等，讓其他團員頗不理解，她笑說：「在大學時，有一個室友我們會互相配合作息，都固定在整點關燈睡覺。」因此養成整點做事的習慣。

Mina坦承有時會很累、有壓力，「在IG發文，我會一直在等整點再按下去，如果不小心超過了，就要等下一個小時。」並提到幾乎每天都被時間控制著，「回家騎腳踏車，發現快整點就立刻停下來發文才再騎車。」並感嘆：「有點累，但自己訂的規局打破有點不太好。」

而AKB48 Team TP推出單曲《勇往直前》、《TTP Festival》，銷量成績表現亮眼，她們舉辦多場握手會，與粉絲近距離接觸，人氣高漲，不過日籍團員阿部瑪利亞先前突然在直播中宣布將退團，等於從團體中畢業，引起熱論，團員們表示嚇到、不能接受，當阿部瑪利亞決定要退團時，只有隊長詩雅知情，潔明提到與阿部瑪利亞私下感情很好，在直播中聽到阿部瑪利亞決定要退團時，立刻聯繫阿部瑪利亞，她們皆忍不住落淚，潔明傷心：「很衝擊，我們抱著一起哭成一團。」

小迪（左起）、羽翎、潔明、Mina日前一同開心看展自拍。（粘耿豪攝）

羽翎（左起）、小迪、潔明、Mina逛展玩得不亦樂乎。（粘耿豪攝）

AKB48 Team TP日前去看「幻·彩·影萬花筒特展」。（粘耿豪攝）



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