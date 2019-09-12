吳青峰新歌〈太空人〉MV邀來好友張鈞甯跨刀，戲劇經驗豐富的她第一次穿太空裝拍戲，熱得直呼：「是很火熱的太空人體驗。」MV一連拍攝3天，堪稱青峰出道以來耗時最久的MV，在劇中分飾兩個角色的張鈞甯開玩笑表示，認識吳青峰10多年來不曾邀她拍MV，這回一次「拍好拍滿」，全都補回來！

張鈞甯（右起）、吳青峰及林柏宏合作MV。（圖／環球音樂提供）

張鈞甯透露，當初因吳青峰一句話：「我出新專輯拍MV，來不來？」立刻答應演出，男主角林柏宏則由導演百裡選一，整個拍攝過程超緊繃，現場準備摩托車、敞篷車及摩天輪，各種「有輪」的都拍一輪；第二天拍攝水中畫面，林柏宏一連在水中泡了近6個小時，落水前還加碼拍攝颱風過境的慘烈劇情，結束後，林柏宏疲憊地回到家，才發現自己的雙手皮膚都泡得皺巴巴。

張鈞甯在MV裡穿太空裝。（圖／環球音樂提供）

拍攝空檔，林柏宏聊起自己早在12年前就和吳青峰結下緣份，當年參加選秀節目時選唱〈小情歌〉挑戰成功，讓他一戰成名，才踏入演藝圈，一旁吳青峰和張鈞甯聽聞立刻上網搜尋，找出林柏宏當年比賽時青澀模樣的影片，逗樂全場工作人員。

(中時 )