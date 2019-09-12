台灣女星郭碧婷和香港影視大亨向華強之子向佐因大陸實境節目結緣，這對台港演藝圈聯姻的小倆口早已搶盡商機，2人最初在陸綜《最美的時光》被湊成一對，向佐母親陳嵐和郭碧婷父親也參與拍攝，今年確定婚事後，兩家人繼續拍攝《女兒們的戀愛2》，郭碧婷為節目試穿多件唯美白紗和禮服，郭爸則詢問女婿想要兒子或女兒，但一聽到郭碧婷叮嚀向佐不要喝太多酒，故意假裝吃醋說：「我知道，妳現在只關心妳老公而已。」

郭碧婷和向佐拍唯美婚紗。（截自郭碧婷微博）

昨郭碧婷曬出婚紗照時，不忘標註婚紗攝影公司，每張照片都放上公司名稱，有網友吐槽：「說是廣告宣傳也有人信。」不過小倆口在畫面中笑得甜蜜開心，仍獲得許多粉絲、好友祝福，因合作《小時代》一起在大陸走紅的郭采潔留言恭喜：「姊，往後餘生，婦唱夫隨，地久天長。」據傳2人年底可能回台舉辦歸寧宴，但郭碧婷經紀人尚未證實此事。

男方於今年3月赴台在雙方家長見證下浪漫求婚，女方欣然答應，11日傳出在義大利卡布里島完成結婚儀式，恰巧蕭敬騰的經紀人Summer貼出義大利婚禮菜單照片，上面寫著「Bea&Jacky」洩漏喜訊，郭碧婷12日大方在微博證實此事，放送多張美麗婚紗照，並深情告白新郎向佐：「往後餘生只有你。」

(中時 )