中秋佳節將至，部立雙和醫院及億光文化基金會攜手於9月11日中午12點，在一樓大廳舉辦溫馨而美好的〈月圓好個秋〉音樂會。（雙和醫院提供／葉書宏新北傳真）

中秋佳節將至，部立雙和醫院及億光文化基金會攜手於9月11日中午12點，在一樓大廳舉辦溫馨而美好的〈月圓好個秋〉音樂會。

簡文秀攜手三金歌王殷正洋、長笛演奏家華姵老師及蕯克斯風演奏家孫維廷老師同台演出，希望讓歌聲與樂聲溫暖病友、家屬、慰勞辛勞的醫護人員及長期奉獻服務志工朋友們，都能暫時忘卻病痛的不適以及工作的繁忙與壓力，更讓病友們感受到醫療人文環境的溫情和「以病人為中心」的體貼服務。

雙和醫院也在此次活動中宣導「醫病溝通的重要性」，透過民眾的「響應」徵稿比賽，將自己看到的事情「反應」，以及院方真實的「回應」民眾對於醫病溝通需求與期待，在醫病關係較為緊張的世代，期待透過活動，搭建優質的醫病溝通管道，落實以病人為中心的醫療照護理念。自開院迄今，以深耕社區為己任，定期舉辦健康講座、健康促進活動及各類篩檢活動，提升民眾健康意識及提供全面之健康照護服務，成為民眾健康的守護者。

未來，雙和醫院B基地於2022年將啟用兩棟大樓，包含「生醫科技大樓」及「教學研究大樓」，期待結合臺北醫學大學的生技研發能量、雙和醫院臨床醫療資源及臨床試驗服務，引進國內及國際的新創團隊，建構新創產業加速育成機制，大幅提升北醫體系科技水準與研發能量，並為中永和地區打造一個結合生技與醫療產業的大學城。

「雙和醫院醫病溝通故事徵稿比賽」辦法及活動網址請參閱雙和醫院官網。

(中時 )