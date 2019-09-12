對自己旗下才貌實力兼具、有著「台大金城武」封號的新人楊影深具信心的林隆璇，內舉不避親力薦他出任全新歌舞劇《在愛裡流浪-倉央嘉措的情與詩》的音樂總監，更在戲裡擔任男一，飾演主角六世達賴喇嘛轉世的倉央嘉措，對於愛徒楊影首次歌舞劇處男秀，林隆璇給建議之餘，竟然請玉舞蹈劇場的總監要她「盡量操」，林隆璇笑說：「年輕不要留白！」

《在愛裡流浪-倉央嘉措的情與詩》劇照。（玉舞蹈劇團提供）

對楊影的才華很有信心的林隆璇，除了要他把重心放在自己的強項音樂上面、舞蹈部分為輔，更要他吃苦當吃補；林隆璇表示：「因為這個戲一籌備就是半年時間，加上楊影還得同時進行製作自己新EP的工作，所以其實工作其實很多。不過我因為經常跟他配合製作工作，有時候還會刁難他順便測試他的抗壓性，發現楊影其實是個很能承受壓力的人，很值得栽培！我後發現，他當初會選讀台大數學系，就知道他抗壓性一定很高！」

首次要在這個結合現代舞、音樂、戲劇的跨界演出形式的歌舞劇中又唱又演又跳，楊影直言「是震撼教育」！跳現代舞對於台大數學系的楊影來說十分辛苦，笑說：「因為這個表演是以玉舞蹈劇場的現代舞為主體，我覺得動作要跟上他們的美感非常地困難！尤其我在跳現代舞時，發現肢體呼吸跟情緒好像都不能對在『拍點』上，後來在試動作的時候，即便我在怎麼努力練習，舞蹈肢體動作仍遠遠比不上專業舞者，所以製作人做了一個明智的決定，把現代舞舞蹈的美感全部交給舞者表達，我專心『賣聲』！」

(中時 )