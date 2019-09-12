釣魚台教育協會12日在宜蘭蘇澳南安國小舉辦「認識釣魚台教育活動」，由七十歲的蘇澳區漁會理事長蔡源龍向110位中、高年級小朋友講述自己與釣魚台的故事；過程中發現，在南方澳這個依賴釣魚台漁場維生的漁村裡，竟然不到十分之一小朋友聽過釣魚台，相較起日本全面在小學課本教「尖閣諸島是日本固有領土」，台灣的鄉土教育著實應該好好改進。

釣魚台教育協會與南安國小校方有感於台灣與海相鄰，台灣民眾時常能夠享受到來自海洋的珍貴食材，卻對身邊這片海洋、以及用生命為民眾捕捉鮮美漁貨的漁民和漁業一無所知；因此共同攜手合作，首次嘗試在學校推動「白浪滔滔我不怕，漁民阿公來講古」鄉土教育。

第一堂課講師蔡源龍，告訴小朋友「無人島」又稱「釣魚台」，距離台灣186公里，離沖繩卻是425公里；釣魚台列嶼由五座島嶼與礁岩組成，地質上與台灣大屯山山脈相連，「從歷史、地理及海底大陸礁棚來說，均顯示釣魚台是我們的領土。」

過往到釣魚台海域捕魚，叫做「拚無人島」，因為要承受很高風險。蔡源龍說，若船速8海浬，需要12小時才會到釣魚台，且一人一竹筏，風浪大時得將竹筏繩索綁在身上，再將魚線投入大海等鯖魚上鉤，有時候大浪一來，連人帶竹筏翻倒海裡，險象環生！

早期漁民家庭經濟困苦，如果登上釣魚台周邊島嶼，都會順便撿拾鳥蛋回來賣，補貼家用；此外釣魚台在早期技術不發達時，是南方澳地區漁民海上作業的重要地標，看得見釣魚台，心裡也就多了一份踏實。

蔡源龍語重心長地告訴小朋友，一定要記得自己從哪裡來？「台灣的鄉土教育一定要好好的告訴小朋友，釣魚台是台灣的，不是日本人的！因為這片海洋滋養我們無數代的台灣人，我們絕對不能夠忘記。」現場參與課程的宜蘭縣海洋環境教育輔導團的林老師也認為，這樣的教育在現在教材裡面越來越少，令人擔心釣魚台就快消失在台灣人的記憶中了。

(旺報 )