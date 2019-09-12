港尾國小學生與外國老師視訊，將月餅、文旦以及中秋賞月的習俗介紹給遠在美國的外師Janine Trotter。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

港尾國小學生與外國老師視訊，將月餅、文旦以及中秋賞月的習俗介紹給遠在美國的外師Janine Trotter。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

適逢中秋佳節，台南市麻豆區港尾國小安排學生與外國老師視訊，頭戴柚帽，將將月餅、文旦等應景的食物以及中秋賞月的習俗以視訊方式介紹給遠在美國的外師Janine Trotter，外師聽得津津有味，也對台灣的節慶文化感到十分好奇。

港尾國小申請教育部「108年度國中小英語教師海外進修計畫」，經計畫審查、北上面試，雀屏中選，全國偏遠地區小學只有10個名額。

教導處王定國主任暑假期間遠赴美國西華盛頓大學進行英語教學課程培訓及文化參訪，返台後，自行設計教案，趁著中秋佳節讓港尾的學童與外師進行遠距教學。

王定國表示，申請教育部海外進修計畫，除了期許自己在教學上不斷精進外，也希望能將國外的觀念和資訊，帶回國內貢獻在孩子身上。

參加視訊教學的學生徐佳琪說，「坐在教室裡，就能上國外老師的課，是很特別的體驗。」陳翊恩則說，「把自己家鄉的名產，介紹給外國老師，心裡非常高興。」

港尾國小校長李啓榮表示，學校是學習型組織，鼓勵老師主動專業成長，像這樣的進修計畫，不僅老師可以增能，也能讓孩子拓展國際視野，加強雙語學習。這樣的視訊教學預計進行10次，12月份外師還要親自來太造訪學校，屆時會設計特別的課程，讓外師和學生共同參與。

(中時 )