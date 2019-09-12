古巴女星安娜德哈瑪絲在《無間行動》與男主角喬爾金納曼飾演夫妻檔，在戲中扮演知情丈夫擁有警方線人及黑幫臥底雙重身分的妻子，無時無刻都擔心他的身分隨時曝光，不只生命隨時受到威脅，也可能讓美好的家庭隨時消逝殆盡。

雖然安娜戲份不多的配角，但當丈夫被迫返回重裝監獄，遭受到黑幫嚴密監視時候，她決定為母則強，變成捍衛整個家庭的核心，最終畫龍點睛的高潮戲份，她單槍匹馬擊退黑幫派出來的爪牙悍匪，一場動作戲橋段足以成為這部電影最大關鍵轉折。

安娜本身出生於古巴，不過卻是在西班牙影壇開始星途，之後被人注意到她的美貌及演技後便進軍好萊塢，首部電影就和動作男星基努李維合作限制級驚悚片《當辣妹來敲門》，而真正星運大開是2017年由雷恩葛斯林及哈里遜福特主演的經典電影《銀翼殺手》續集《銀翼殺手2049》，該片她飾演一個AI人工智慧機器人嬌伊，與男主角雷恩葛斯林一同衝鋒陷陣解開謎團。

她此後星途大開，今年便有甫在多倫多影展世界首映的黑色喜劇電影《鋒迴路轉》，由新任龐德的丹尼爾克雷格及「美國隊長」克里斯伊凡與她攜手主演，更在最新007系列電影，宣佈她與法國女星蕾雅瑟杜一起擔綱飾演龐德女郎，也是連續兩年跟丹尼爾克雷格大銀幕合作。該片27日在台上映。

(中時 )