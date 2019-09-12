大陸知名財經博主@司馬子瀟瀟e在微博網頁上進行郭台銘退黨的網路投票，題目是：「你覺得郭台銘的目的是什麼？」（圖／新浪微博@司馬子瀟瀟e截圖)

郭台銘主動退出國民黨撼動台灣政壇，在大陸也引發網民熱烈議論，不到幾小時內就躍入新浪微博熱搜排行前10名。大陸知名財經博主為此舉辦以「你覺得郭台銘的目的是什麼？」為題的網路投票，結果發現在近5萬名參與投票的微博用戶中有半數以上選擇「他就是個變色龍偷雞客」的選項。

郭台銘在大陸是極為知名人物，今天正式宣佈退出國民黨撼動2020總統大選選情，也讓大陸網民高度關注。在郭退黨消息曝光之後，大陸最大網路平臺新浪微博就立即湧入大量的貼文與評論，到傍晚時分已有2.2億人閱讀相關貼文，貼出近8千條相關評論，話題進入微博熱搜排行榜前10名。

新浪微博知名財經博主@司馬子瀟瀟e亦在其網頁上快速推出「你覺得郭台銘的目的是什麼？」網路投票，獲得網民熱烈回應，8小時內有近5萬微博用戶參與投票。在4個投票選項中，獲得的票數及比例分別是：

1.給國民黨致命的一刀：1.5萬票／30.7%

2.事業難做改做從政：3424票／6.9%

3.幫助民進黨贏得大選：5071票／10.2%

4.他就是個變色龍偷雞客：2.5萬票／52.2%

此種投票結果數據不同於民調，只具網路話題參考價值，但數據顯示郭台銘雖是知名企業家，在大陸網民心中的形象顯然差強人意。而票選第2的「給國民黨致命一刀」則顯然是網民對郭退黨的政治效應的預估，認為郭此舉將重挫國民黨選情，除了總統大選之外，還包括立委選情亦不樂觀。

博主@司馬子瀟瀟e還首先就投票內容留下評論稱：「郭台銘擅於背後捅刀，刀捅華為也是他幹的！」另一位博主@潮流依舊留言稱：「馬雲——青山不改，綠水長流，換個江湖見；郭台銘——江山易改，本性難移，換個江湖丟人。」其他留言評論包括「每每關鍵時刻，國民黨都會被背後捅刀子，郭台銘這一刀，對國民黨又是致命一刀嗎？」「Good Timing 果然是一個政治投機倒把者，典型的機會資本主義者，起手式以榮譽黨員身份競選“總統”，高舉“國民黨信仰，奪回執政權”。初選落敗，便與國民黨分道揚鑣、貌合神離。如果他硬撐下去還敬他一條漢子，可惜啊可惜，商人就是機會主義者。」

(中時電子報)