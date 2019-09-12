效力印地安人的台灣好手張育成，在與天使隊系列賽第3戰敲出生涯首支二壘安打，而在天使隊的日籍球星大谷翔平同場先發，敲出本季第18轟，62分打點寫下生涯新高，不過最後由印隊以4比3帶走勝利，賽後張育成也談到在場邊觀察大谷翔平的心得。

印隊在山塔納(Carlos Santana)與林鐸(Francisco Lindor)雙雙開轟之下，前3局就先攻下4分領先優勢，雖然天使隊大谷翔平及卡洪(Kole Calhoun)各敲出一支陽春炮，不過仍由印隊以4比3獲勝，系列戰橫掃天使。

此場比賽張育成擔任先發第九棒、三壘手，打擊繳出4支1，6局上半纏鬥到第8球，瞄準偏低的96.2英里(約154.8公里)速球敲成右外野方向二壘安打，大聯盟生涯首支二壘打出現，可惜接下來隊友都遭飛球接殺出局，無法回本壘得分。

根據《中央社》報導，在天使主場的系列賽，是張育成首次與大谷翔平同場較勁，對於大谷今天敲出本季第18轟，張育成表示很欣賞大谷的積極出棒態度，「我個人比較會想太多，想要把球看準一點再打，就忘掉積極出棒這件事。我看到大谷，幾乎每一顆球都準備好要攻擊，我很欣賞這一點。」

張育成本季17場比賽共49打數、11支安打，生涯首轟、首二壘打、首三壘打都已經出爐，目前打擊率2成24。

(中時電子報)