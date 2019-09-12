台鐵普悠瑪事故事發至今將滿一年，交通部今日公布台鐵總體檢報告，針對需改善事項，列出七大重點，包括行車事故系統分析與管理、安全管理體系升級、軌道系統安全、車輛及系統機電、維修制度、運轉系統、組織效能，交通部長林佳龍表示，誠實、坦蕩面對過去的錯誤，是解決問題、改善困境的第一步，也希望運安會儘速啟動調查。

交通部今公布台鐵總體檢報告，報告列出七大重點，第一台鐵應定期召開會議研討故障原因與因應對策、 綜合調度所應提升為跨部門行控中心主控行車調整、故障排除及統籌 應變處置；第二將營運列車不能行駛之條件明確化、且列車出車前需經機務人員簽署列車適航證明。

第三軌道養護應配置不同等級之養護車輛與設備、應加強 路線整正及提升軌道養護技能；第四檢討主風泵進氣口修改佈置方式與效率較佳進氣濾 網、檢討 ATP 隔離後之安全措施，包括優化遠端監視系統及增加 ATP 隔離後之限速功能。

第五建立維修管理資訊系統(MMIS)控管安全存量與完修時程、直接洽合格廠商採購，並成立研發單位，解決電聯車備品取得不易問題；第六增修訂規章維護 ATP 異常時之行車安全、修訂列車出庫檢 查／異常處置及臨時檢修程序、制度明確發車程序、需司機員排除故障 時，落實先停車再進行故障處理之程序、特殊或重大事故案例納入回訓或在職訓練。

第七則為成立安全專責單位，推動安全管理系統(SMS)、以行車安全為基礎，進行人力盤點並補足、加強橫向聯繫，改變運工機電各行其 是組織文化，進行組織調整以達企業化及營運安全目標，成立跨部會 推動委員會協助推動轉型。

林佳龍也在臉書發文指出，政院已經指示交通部根據這份報告的建議，逐步推動台鐵的改善及改革。針對普悠瑪事故，盼國家運輸安全委員會可盡快重啟調查，司法單位偵結後也仍在審理階段；交通部方面，除了啟動行政責任調查，加重並擴大懲處，也要求全力配合運安會及司法部門的調查，下一步，就是在既有的改善工程上，加速執行並持續滾動檢討。

(中時 )