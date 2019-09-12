知名飲料店一芳水果茶日前被捲入反送中風暴中，引發部分民眾抵制拒買而生意受影響，而一芳總公司也紛紛祭出買一送一、抽Gogoro等優惠驚喜力往狂瀾，但日前卻傳出一家位於北市東區的加盟店，已經刊登「頂讓」告示！

三立新聞網報導，有位於北市東區精華地的一芳加盟店，不堪生意受到影響，決定頂讓現已刊出頂讓訊息。媒體報導，該加盟店仍在營業中尚未有明確的結束營業時間，目前是邊做邊找頂讓。

(中時電子報)