第一槍？東區一芳驚傳要「頂讓」 20:212019/09/12 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一芳水果茶日前被捲入反送中風暴，東區有加盟店傳出頂讓。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 知名飲料店一芳水果茶日前被捲入反送中風暴中，引發部分民眾抵制拒買而生意受影響，而一芳總公司也紛紛祭出買一送一、抽Gogoro等優惠驚喜力往狂瀾，但日前卻傳出一家位於北市東區的加盟店，已經刊登「頂讓」告示！ 三立新聞網報導，有位於北市東區精華地的一芳加盟店，不堪生意受到影響，決定頂讓現已刊出頂讓訊息。媒體報導，該加盟店仍在營業中尚未有明確的結束營業時間，目前是邊做邊找頂讓。 (中時電子報) #一芳 #頂讓 也許您會感興趣 推薦閱讀 孩童把衣櫥當秘密基地 學者超推 12:312019/09/08 搜奇 敬軍按讚 總統頒遠百老總徐雪芳感謝狀 04:102019/09/09 生活新聞 陳芳語溜狗只穿比基尼！火車月台解放雪乳美尻辣爆 22:522019/09/09 娛樂 劉淑芳：體力即國力 全民來運動 04:102019/09/10 運動天地 MONCLER新系列發布 林俊傑、范文芳新加坡搶先看 14:382019/09/10 消費 林俊傑、范文芳挺Moncler 04:102019/09/11 時尚消費 遠百徐雪芳 獲總統表揚 04:102019/09/12 產業特刊 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 櫃姐便服日穿露肚上衣、超短熱褲 網蓋樓吐槽 - 社會 第一槍？東區一芳驚傳要「頂讓」 - 社會 年銷逾2億片 報廢面膜遭轉送上網賣 知名藥粧廠喊告 - 社會 1票喊到150萬 永靖鄉5鄉代繼續爽領研究費 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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