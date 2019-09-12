（擷自蔡英文臉書）

擷自蔡英文臉書

明天就是中秋節，蔡英文總統今天在臉書上大秀炒菜手藝，分享日前在藝人陳美鳳節目中，做的一道家常菜「肉絲炒豆乾」，要大家一起品嘗台灣厲害的豬肉，向辛苦的豬農致敬！「我的架勢應該沒有漏氣吧？」

蔡英文表示，中秋連假，她與另一位「辣台妹」美鳳有約，一起下廚做菜陪大家過中秋！前陣子她去參訪民視，關心本土的影視產業。民視開台22年，用心製播了許多叫好又叫座的優質本土節目。《美鳳有約》就是其中一個。

她說，她到各地拜訪時，當地朋友都會帶她去吃各種美食小吃。她注意到，幾乎每一家有名的小吃店，都會寫著大大的「美鳳有約推薦」，或牆上掛著 陳美鳳 MeiFen的簽名合照。「美鳳跟我一樣，跑遍全台！」

有時會有人說陳美鳳推薦的店「不合口味」， 蔡英文表示 ，美鳳總是回答：小吃店的老闆，站一天煮到汗流浹背，準備給我們的食物，都是人家的用心。口味人人不同，但是我們應該要體會老闆的辛勞，應該抱著感恩的心。「美鳳這麼窩心的一番話，我真的很認同，也真的是每一個老闆的心聲」。

這次她到美鳳的節目，做了一道家常菜「肉絲炒豆乾」，要大家一起品嘗、一邊分享台灣厲害的豬肉，向辛苦的豬農致敬！還反問大家「我的架勢應該沒有漏氣吧？」

另外，民視的八點檔連續劇，像是《飛龍在天》、《意難忘》、《娘家》都是經典中的經典！這次，她也到《大時代》的拍攝現場，親眼見識本土劇演員「一秒入戲」的真實力！

(工商 )