張允曦（小8）在《第九分局》飾演關鍵女鬼，雖戲份有限但仍感受到拍電影的辛苦，尤其她7天通告都在半夜取景，「晚上9點到現場，拍到（凌晨）5、6點。」總是獨自一人開車上山，經過多個髮夾彎才能抵達拍攝地點，她一路上都覺得「毛毛的」，只能在車上不停禱告，感嘆：「自己開過去好寂寞，還一度沒收訊。真的逼死一個單身女孩，當時就很希望有一個人可以在身邊聊天。」

小8原本受邀客串其中一「人」，但她不斷祈禱能演「鬼」，笑言：「想演很極端的角色，應該很過癮吧！」未料願望成真，只是得赤腳在潮濕的隧道中行走，地上還充滿泥巴和汽油，「整個人很不舒服。」角色還不能說話，幾乎零肢體動作，徹底考驗演技，導演王鼎霖請她想像身體有一個部位非常疼痛，她搞笑說：「剛好我月經來，胸部和腹部都很脹！」

二度和邱澤合作，小8之前在《小資女孩向前衝》飾演女主角辦公室同事，回憶當時一群人在片場培養出超強喜劇節奏，「玩到超有默契！」此次小8格外感謝對方「該死的演技」，「不用講什麼，就把委屈表現出來，背面都能讓我哭。」一場亂葬崗重頭戲，即使鏡頭沒有拍到邱澤，他仍全心投入演出，「眼中還是含著淚。」讓面對面的小8迅速入戲，小8說：「我真的要對他敬上100分的謝意。」該片全台熱映中。

小8期待挑戰更多不同角色。（陳俊吉攝）

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