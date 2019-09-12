RØEY王若羽（原名SWAY思衛）出道四年，2016年發行首張專輯《不療癒系》，11日再推出與新加坡歌手陳傑瑞共同創作的新單曲〈選擇愛〉，是她睽違2年，改名後首度推出的作品。王若羽2015年以SWAY思衛的名字出道，渾厚嗓音曾吸引玖壹壹的健志邀合作單曲〈從前從前有一個夢〉，聲勢一度被看好，看似發展順遂的她，卻在2017年陷入低潮，因與交往5年男友分手走不出來，憂鬱到差點想不開。

RØEY當時親眼看見在一起5年的男友劈腿，對象是對方店內的員工，還在他家裡看到ㄧ些女性用品，才知道原來劈腿對象一直有去男方家裡住，RØEY情變後每天起床全身就會發抖，醒來也一直哭，2018年一整年身心狀態非常糟，一度有憂鬱症傾向，後來看醫生調整自己，才慢慢好轉，並將當時的感觸寫進新歌〈選擇愛〉裡，改名RØEY王若羽重新出發。

王若羽（右）與陳傑瑞共同創作新單曲。（游手好弦娛樂提供）

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