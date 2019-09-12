建築師萊恩（Lain Satrustegui）拿著金鏟找新北市長侯友宜簽名，想要生一對龍鳳胎。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

建築師萊恩（Lain Satrustegui）拿著金鏟找新北市長侯友宜簽名，想要生一對龍鳳胎。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府今（12日）舉行台北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程開工典禮，由市長侯友宜主持，該案由來自西班牙的建築師萊恩（Lain Satrustegui）與國內的程俊強建築師合作，開工儀式後，伊萊恩拿著動土金鏟找侯友宜簽名，希望能趕快生一對台西混血雙胞胎。

據悉，萊恩說著一口流利國語，來台10多年娶了台灣老婆，除了與國內的程俊強建築師一起設計台北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程外，也曾參加設計林口區下福里市民活動中心。

開工儀式後，萊恩拿著金鏟找侯友宜簽名，侯友宜聽說他想生龍鳳胞，特地在金鏟的正反兩面都簽名，侯友宜還指導了萊恩金鏟要如何放置在房間內，侯友宜笑說，「完工前如果生小孩要通知我，我包個紅包！」

工務局表示，萊恩設計的下福里市民活動中心，發想來自於宮廟「屋脊剪黏」色彩元素的建築設計手法，讓矗立在一旁鮮艷的琉璃和雕龍畫鳳不再高不可攀，可以體現於觸手可及的建築構造。

工務局表示，萊恩巧妙的將屬於廟宇專業設計的「瓦當」及「滴水」陰陽角加入建築輪廓，曲面屋頂則呼應宮廟燕尾，宛如洪福宮的延伸，建築團隊更善用西式建築的光影技術，配合清水模構體為下福里活動中心營造百年傳統全新感受。

(中時 )