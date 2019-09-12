英國曼徹斯特一名父親，11日帶11個月大的兒子出門。他卻在路過一座橋時把兒子扔進河，自己走到附近酒吧打算買醉。嬰兒雖然緊急送醫，仍因溺水不治。

嬰兒與母親艾瑪。(取自臉書)

嬰兒的母親艾瑪在臉書說，她在醫院抱著兒子，一直親吻他，持續了好幾個小時。艾瑪說，「今天我失去了我的寶貝……真希望死的是我」。

綜合媒體報導，父親班內特艾可11日帶兒子出門買牛奶，卻在一座橋上把裝在嬰兒籃的兒子連人帶籃甩向河流。急救人員在距離橋100碼（約91公尺）的河裡救起嬰兒送醫院，但不久後就宣告死亡。

目擊者說，班內特艾可把兒子拋進河以後，漫步到附近一家酒吧打算買酒，但身上沒有錢。酒保說，然後一大堆人進來大吼大叫說，有個嬰兒掉進河裡，「而他（班內特艾可）就坐在那邊發呆，一動也不動。有人打電話報警，他才跟一個客人說，他把自己的兒子丟到河中」。班內特艾可因涉嫌謀殺，遭警方逮捕。

(中時 )