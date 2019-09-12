前中信財務長張明田在中信金處分台南土地時，以低於市價賤售，從中獲取上億元佣金，今(12)日為台北地檢署依違反證交法、金融控股公司法和銀行法等罪起訴，在押的張明田、張明人兄弟下午移送台北地院，法官陳思帆開庭審理後，認為2人雖涉犯最輕本刑7年以上重罪，且有逃亡可能，但審酌所涉犯罪情節後，認為沒有羈押必要，晚間8點多諭知張明田8000萬、張明人2500萬元交保，每周定期到住處轄區派出所報到，限制住居、出境和出海。

法官諭知交保同時還說，張明田是每周三晚間7到11點至住處轄區派出所報到；張明人每日上午11點到住處轄區派出所報到交保，依新修的刑訴法，期限是到明年2月18日為止，屆時再審酌是否要繼續定期報到。另2人雖沒有勾串共犯和串證、滅證之虞，但若有相關行為，會作為是否要羈押的事由。

檢方調查，中信2012年8月處分台南土地，由張明田、張明人、巫春香等主導，以低於市價的9000多萬元賤售。巫女2015年再以5億多元高價轉手賣給自己擔任董事的永約公司，從中賺取高額價差。

今年7月16日北檢指揮揮調查局北機組，兵分9路搜索張明田等人住處，並約談張明田等人，訊後張田兄弟被羈押禁見，林書弘50萬元交保、柯弘達50萬元交保、巫春香100萬元交保、陳永晋100萬元交保、劉致宏50萬元交保。

(中時 )