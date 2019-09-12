短片平台快手9月11日晚間在其社區官方帳號「快手小管家」發布封禁惡意炒作帳號的處罰公告，對涉嫌惡意炒作、低俗八卦、刻意炫富、嚴重擾亂社區秩序、有違社會公序良俗的帳號進行封禁處理，其中不乏擁有數十萬、數萬百萬粉絲的用戶。

今天（9月12日）下午5點又公布第二波封禁名單，包括黑貓警長giao哥、賀仔、悶倒驢等用戶，將被封禁15天。

快手的處罰公告措辭嚴厲，表示將對惡意炒作零容忍。主要是因為這類用戶和炒作行為繞過監管，在社區規則邊緣試探，以博取關注，也引起大陸官方重視，但執行「淨網」行動時，都是處罰平台，快手因而承受了不小的壓力。

尤其近年短片用戶暴漲，月活用戶總數逾8億，以短片記錄生活，獲取收入的同時，越需要規範和引導，因此，業界預測快手將對惡意炒作、低俗八卦、刻意炫富等行為持續高壓打擊，靠此種手段博關注的用戶將逐漸被清理，失去生存空間。這也意謂在某種程度上，快手正主動升級社區的使用者結構和內容生態。

(旺報 )