柯以柔的先生郭宗坤離開時，刻意讓柯以柔先離開，自己與律師快步離開。（李文正攝）

女星柯以柔與先生郭宗坤離婚官司纏訟近2年，郭希望能挽回婚姻，但柯則以偷腥訴請離婚，連續數次開庭，柯都戴著棒球帽、口罩，步出法庭不發一語，直接上車離開，而郭則由律師陪同，面帶微笑、步伐輕盈地離開，士林地方法院家事法庭尚未辯結宣判。

柯以柔與郭宗坤離婚官司訂在下午3點開庭，雙方準時出席，但法官詢問雙方有沒有要說的話，柯、郭都表示沒有，整個庭訊短時間結束。

2017年廚師老公郭宗坤與女員工偷腥為由，柯以柔以此為由，以婚姻難以維持，向法院請求離婚，但僅以媒體報導作為證據，始終無法提出具體的證據，而郭認為，這是一般夫妻吵架不希望離婚。

郭更透過媒體喊話，希望3個孩子能在正常家庭成長，但始終無法挽回柯以柔的心，經歷數次開庭，雙方仍舊一前一後離開，只能夠過律師對話，柯以柔數度淚灑法庭外。但柯以柔在開庭前，在臉書貼文說「媽咪重訓搭配減醣飲食四個月，從教練身上學會很多，也漸漸找出一套最適合自己的方式」，顯示自己瘦身有成。

(中時 )