「浩角翔起」的阿翔今年6月和謝忻鬧出車吻風波，新聞爆發當天阿翔第一個出來道歉，卻因態度輕浮被罵翻，幾天後和浩子再度出面誠懇致歉，但仍難挽救出軌形象。扛著一家五口生計的阿翔上月正式復工，還被提名金鐘獎益智及實境節目主持人獎，媒體報導，工作人員透露，阿翔回到錄影工作後變得很沒自信，遇到媒體有如驚弓之鳥，還主動問公司可否不要參加金鐘獎。

阿翔和謝忻3個月前爆出緋聞，公司隨即宣布暫停兩人工作，直到上月阿翔才回到工作崗位錄製《綜藝新時代》，他面對大批媒體時看似有些慌張，提到太太Grace不斷以「我最深愛的老婆」形容，並強調家人就是他的全世界，至於謝忻，阿翔語氣篤定表示兩人「沒有聯繫、也沒有任何聯繫的必要」。

據《聯合新聞網》報導，工作人員透露，阿翔回來工作後並無立刻回到過去給人歡笑的自信模樣，見到媒體出現，阿翔便會緊張到雙眼放空，還因擔心又被逼問緋聞，向公司提議不參加金鐘或不走紅毯，公司目前還沒確認，最快中秋節後才會有決定。

(中時電子報)