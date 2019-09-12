去鄉下種田當農夫是許多都市人的夢想，但經營農場沒想像中簡單。府中15新北市紀錄片放映院本周放映《我家有個開心農場》，電影描述五度受艾美獎肯定的導演約翰切斯特（John Chester）離開城市靠著經營農場重返人生高峰的故事。死土種不出農作物、收成又養不活農場、各種天然災害及野生動物肆虐，經營農場會遇到的困難，讓共參與放映的台灣在地小農深感認同。
語林有機農場邱語玲女士為農場主人John的精神所感動，她說：「原來從事有機種植的朋友過程都類似，開始種植有機蔬菜後對環境及種植方式越來越堅持，因為氣候的變遷，環境的變異我想我們應該不會放棄這條路吧。」邱語玲也在電影裡學習到對付蝸牛肆虐農場的解決辦法，「原來鴨子真的是喜歡吃蝸牛的，看完電影後我和老公馬上買了12隻鴨子。」而杏花巷農場呈現出自然的美妙與殘酷，也讓同場出席放映的《日常對話》導演黃惠偵說：「這個農場令人歡笑、驚呼、嘆息，超乎預期。」
靠著自然農法反求諸己的精神及不屈不撓的毅力，如今杏花巷農場即將邁向經營的第九個年頭，農作物不僅已成功銷向全世界，觀光事業亦持續蓬勃發展，John現已是坐擁60個員工的成功老闆。由農場男主人親自操刀拍攝的紀錄片《我家有個開心農場》現正熱映，相關上映資訊及優惠請洽發行片商佳映娛樂，02-2720-6007或粉絲專頁。
(中時 )
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