《圓明園匠作則例》中的萬方安和殿圖。（取自新浪微博＠圓明園遺址公園）

曾流散在民間的《圓明園匠作則例》，今天（9月12日）正式回到圓明園遺址公園收藏，這是清末八國聯軍燒毀圓明園之後，160年來收到的第1件古籍原件。

《則例》共兩函48冊，詳細介紹了營建圓明園時的成規定律，是圓明園內建築必須遵循的成規定律，也是圓明園建造的重要依據，涉及建築、園林、工藝、材料、人工經費等內容，涵蓋修建圓明園所用之木、石、瓦、土、油、漆、裝修、畫、裱、佛像等用料、用工規格。始作於清乾隆年間、成書於道光年間的內府裝幀手抄孤本，是目前現世的第1本最完整、價值最高的則例，書中第一次出現有關西洋樓的記載。

圓明園被毀後，該書一直流散在民間，大陸的中國書店今年得到相關訊息後，與圓明園管理處聯繫，8月6日雙方共同舉行專家初審會，與會專家一致認定這套裝幀精緻的《圓明園匠作則例》為真跡，是研究皇家建築藝術、工程管理等的基礎資料。

未來，圓明園管理處將以《圓明園匠作則例》、《樣式雷圖檔》等史料為依據，從圓明園大宮門入手，依次做好萬方安和、紫碧山房、舍衛城、文源閣等具有代表性的建築的展示規劃；圓明園也將升級圓明園檔案館，全面收集全世界涉及圓明園的典籍資料，並將典籍數位化，供專家免費使用。

(旺報 )