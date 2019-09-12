龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系，以作品《迴源計畫》奪得今年首度設立的「AVR類」AVR STAR獎殊榮；遊戲系梁志雄、盧大為師生團隊開發的《四合院VR-無盡深淵》，也榮獲「特效類」NVIDIA算圖創作獎肯定。（龍華科大提供／甘嘉雯傳真）

致力培育青年動畫特效人才的第八屆HPC（High Performance Computing）功夫-國網3D動畫全國大賽，119支隊伍歷時6個月遴選出40隊晉級，進行決審評選，龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系主任盧大為師生團隊，以作品《迴源計畫》奪得今年首度設立的「AVR類」AVR STAR獎殊榮；遊戲系梁志雄、盧大為師生團隊開發的《四合院VR-無盡深淵》，也榮獲「特效類」NVIDIA算圖創作獎肯定。

由科技部、經濟部、文化部共同指導、國研院國網中心與經濟部加工處聯合主辦的「第八屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」，參賽者包含學生及社會人士，共分為「動畫類」、「特效類」、及今年新增的「AVR STAR類」，以帶動國內AR／VR領域發展。競賽目的在連結產學資源並導入業師制度，以激勵青年學生投入3D動畫創作，提升我國數位內容產業及娛樂產業創新人才。

龍華科大遊戲系主任盧大為指導系上潘冠廷、呂紹翔、葉瀚翔、陳俊吉、管俊瑋、顏沛清同學的「Ten：AM」遊戲團隊，開發一款由HTC Vive Pro VR頭盔作為平台的驚悚類VR遊戲《迴源計畫》，採用Unreal次世代引擎搭配虛擬實境VR技術，打造出一個沉浸式的幻想世界。

遊戲過程中，玩家將扮演一位回到過去時空的探員，進入危險迷幻＂夢魘＂情境，搜尋珍貴能源。隨著不斷深入探索回憶，藉由撥開一層層恐懼同時，更深刻探討家庭溝通對於青少年的影響等社會議題。遊戲具備驚悚、解謎、動作等多項要素，在本屆國網3D動畫大賽一舉奪下AVR Star獎。

開發團隊成員潘冠廷表示，《迴源計畫》VR遊戲會隨著玩家不斷地深入及探索，探員將遭遇不同的異象與危險，其精神狀態也會一步步的邁入瘋狂之中。團隊希望透過VR虛擬實境技術，除帶給玩家豐富刺激的娛樂體驗外，同時也在傳統文化上融合許多遊戲開發成功的要素，希望藉此產生新的火花。

盧大為指出，在整個遊戲製作過程當中，不管是從時間、工作分配到專業能力上，團隊不斷遇到困難並嘗試尋找各種解決辦法，儘管同學們運用的有些手法可能在業界看來依然生澀、不成熟，甚至幾度重製了整個專案，但是在遊戲開發過程都盡量以消費者的眼光來要求並期許自己，當中也得了非常多的經驗，熱情度絲毫未減，相信在未來同學們開啟另外一個專案的時候,會以現在的基礎邁向更加的成熟。

另外，榮獲NVIDIA算圖創作獎肯定的《四合院VR-無盡深淵》師生團隊，是近年遊戲設計競賽獲獎的常勝軍。《四合院VR-無盡深淵》由遊戲系梁志雄與盧大為老師指導，帶領系上林祖弘、謝昀儒、羅明浩、王瑞宏、王文賢與文創系梁凱程同學，運用HTC Vive Pro VR頭盔、Virtuix Omni VR全向跑步機及Unity跨平台遊戲開發引擎與相關套件，開發出台灣第一款沉浸式虛擬實境體感遊戲。

《四合院VR-無盡深淵》以台灣傳統建築四合院作為遊戲場景，透過虛擬實境頭戴顯示裝置，讓玩家以第一人稱形式扮演一位法力高強的道士，手持法器前往荒廢已久的四合院內斬妖除魔，並能透過《四合院VR-無盡深淵》探索及觀看傳統建築四合院文化。玩家可盡情享受戰鬥與生存刺激，體驗VR暢快感。繼2019台北國際電玩展、2019台北國際電腦展InnoVEX國際新創展示平台、2019星鯊杯全球虛擬現實內容大賽嶄露鋒芒後，本次參加經濟部工業局舉辦的HPC功夫-國網3D動畫大賽榮獲NVIDIA算圖創作獎，為該款遊戲再添勝績。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜師生獲獎並感謝老師指導辛勞，他表示，學校在1999年率先成立多媒體與遊戲發展科學系，是國內第一個將「遊戲」二字揭示於系名的科系，更是極少數具有教授iOS遊戲程式設計開發能力與師資的技職院校。

學校創校迄今已屆半世紀，致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，遊戲系結合專業師資，以程式設計與人文藝術並重，致力培育理論與實務兼具的遊戲設計人才，打造其未來職場競爭力。

(中時 )