面對輸球就創世界盃隊史最差名次紀錄的美國隊，12日在5到8名排名賽遭遇塞爾維亞，首節就挖「大洞」，不僅單節只拿7分，更落後到25分之多，終場89比94不敵塞爾維亞，也落到第7、8名排名賽，確定創下隊史最差名次(原先最差是2002年世錦賽第6)！

波達諾維奇一開賽連進3顆三分球，帶領塞爾維亞打出11比2，也迫使美國總教練帕波維奇喊暫停，卻沒法阻擋塞爾維亞首節瘋狂三分火力，打完首節，美國隊竟以7比32落後，塞爾維亞單節投進8顆三分球，反觀美國隊只進1顆。

首節只拿7分的美國隊，也創下世界盃隊史單節最低得分，原先紀錄是在2010年土耳其世錦賽出戰巴西，當時單節只得8分，美國隊讓塞爾維亞首節拿下32分，也是美國隊自從2002年美國世錦賽之後，首節被對手攻下的最高得分。

美國隊次節總算「睡醒」，打出19比4猛攻回應，關鍵出在此節開打不到2分鐘，別利查跟傑倫布朗爆發口角衝突，徹底引爆美國隊追分氣勢，轉眼就縮小落後差距到個位數，打完上半場，美國隊追到40比44落後，光在此節就轟33分。

塞爾維亞前鋒波達諾維奇單場投進7顆三分球，貢獻28分。(摘自FIBA官網)

波達諾維奇雖在第3節連進兩顆三分球，重新擴大塞爾維亞領先到10分，美國隊卻馬上還以8比0攻勢，也讓塞爾維亞始終沒法再次拉開，可是美國隊也無法真正追上，打到最後4分50秒，塞爾維亞再次取得85比72兩位數領先。

儘管美國隊靠著肯巴沃克最後59秒的三分球，把比數追成87比91，波達諾維奇接著兩罰中1，沒想到喬哈里斯也是兩罰中1，打到最後20.2秒，約基奇兩罰俱中，確保塞爾維亞勝局，美國隊只能接受落到第7、8名排名賽的命運。

塞爾維亞擊倒美國隊的頭號功臣，是效力國王的波達諾維奇，他全場投進7顆三分球，更摘28分；美國隊以哈里生巴恩斯(獨行俠)22分最高，肯巴沃克(塞爾提克)18分、8助攻與4籃板，美國隊只能怪自己在首節挖了太大的「洞」。

(中時電子報)