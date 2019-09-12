台中市南區「108年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」，12日在雅園新潮餐廳舉行，邀請83對結縭50年以上夫婦參加；今年結褵70年以上的白金婚夫婦3對、結褵60年以上的鑽石婚夫婦26對及結褵50年以上的金婚夫妻54對，由市府副秘書長陳如昌親頒紀念獎牌，場面溫馨。

南區公所特別安排2對高齡96歲白金婚伉儷進場，進行切蛋糕祝福儀式，他們接受祝福花束並與所有嘉賓一同舉杯，伴隨薩克斯風、二胡及大提琴演奏，氣氛熱鬧溫馨。

市議員邱素貞表示，夫妻相處之道在體諒與包容，凡事站在對方立場設想，自然減少摩擦。而生活要長久，身體健康最重要，她也祝福長輩恩恩愛愛，長命百歲。

國光里長陳雅惠說，國光里有兩對鑽石婚阿公、阿嬤，包括葉勇助、葉彭秀，范錦麟、范徐靜江，一起牽手走過一甲子，鶼鰈情深，真的非常不容易，令人稱羨。

副秘書長陳如昌指出，婚姻經營必需夫妻同心、同甘、共苦，一步一腳印地走過來，希望社會大眾能學習伉儷們攜手白頭的感情及對維繫家庭的付出。

南區區長洪峰明表示，現場都是最幸福的賢伉儷，是大家最敬愛的阿公、阿嬤、阿祖，也是現代年輕夫妻的最佳模範，他們背後都有燦爛的人生故事，一路走來也夾雜許多「酸甜苦辣」，幸福相伴。立委黃國書、市議員邱素貞、南區區長洪峰明、國光里長陳雅惠等人也到場向伉儷們獻上祝福。

(中時 )