由花東縱谷國家風景區管理處主辦「2019玉富伸展台－大地時裝秀」活動， 10月19日將在東里鐵馬驛站舉行。連續2屆擔任活動形象大使的李懿，日前至花東，以2天時間拍攝玉富伸展台形象宣傳影片。

李懿目前在《麻辣天后傳》、《醫師好辣》、《懿想天開》參與主持，特別在忙碌的通告中，抽空拍攝形象影片。

拍攝過程中，李懿第一次去布農族永康部落，在烏尼囊多元文化工作坊裡，穿上傳統服飾，和原住民朋友們一起跳舞、唱歌。李懿說：「他們好可愛，說我『長長的』，說他們自己『圓圓的』。」

原住民朋友看到李懿的模特兒身材，稱讚她「很長」很漂亮，還拿出自己的獵刀、長矛、獎牌，排隊要李懿幫他們簽名、合照，現場突然變成小型粉絲簽名會。除了和原住民朋友開心跳舞，李懿在部落制高點邊看美景邊吃傳統烤肉、竹筒飯、醃漬鳳梨，美味好吃的風味餐讓她印象深刻，超想帶回台北和大家分享。

影片中，李懿穿著設計師服飾入鏡，原民圖騰禮服超吸睛，和自然美景相呼應；片中還收錄東里鐵馬驛站、玉富自行車道、池上金色豐收館、關山永康部落、鹿野高台、鹿野觀光茶園、海瑞鄉稻田。

李懿表示，在鹿野高台上，她順著影片劇本滑草、放風箏，但那天風向混亂，風箏怎麼樣都放不起來，李懿說，「我只能自己跑步，手還要一直舉高，我手超痠痛2天舉不起來，在拍的時候還要表現的很輕鬆放風箏，但其實手都要用力要ㄍㄧㄥ著。」

(旺報 )