氣象局PO出一張中秋佳節賞月圖，全台多地可賞月機率高。(圖擷自氣象局)

去年中秋節有颱風煞風景，今年天公作美，終於可以出現月當空的景致。氣象局說，周五(13日)逢中秋節，各地大多維持多雲到晴的天氣，西半部及花東賞月機率高，基隆、宜蘭雖雲層較厚，仍可雲縫中探月。為免民眾錯賞月最佳時間，氣象局PO圖指出各地月出月沒時間，可作為安排賞月活動參考。

氣象局PO出一張中秋佳節賞月圖，顯示台北、台中、高雄、花蓮、台東五地賞月機率高，花東地區約莫下午5時45分可見月亮現身，而高雄地區最後月落時間為隔日清晨4時44分。

氣象局指出，13日各地大多維持多雲到晴的天氣，除迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有局部、零星短暫陣雨外，午後嘉義以南地區及其他各地山區也有局部短暫雷陣雨，由於高壓勢力略減弱，降雨機率較12日高，雨區範圍也會比12日來得廣，另外，清晨至上午南部沿海也有些零星降雨。

至於溫度方面，各地高溫約32到34度，白天仍顯炎熱，連假出遊請多補充水分。

(中時電子報)