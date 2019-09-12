今年成為印度首位奪得羽球世錦賽冠軍的女將辛度（Pusarla V. Sindhu），奪冠路上其中一位手下敗將就是寶島一姐戴資穎，辛度的父親拉馬納（PV Ramana）受訪時透露，女兒本屆世錦賽最關鍵的戰役就屬擊敗小戴這場，而小戴也是女兒最難纏的對手。

曾是排球選手的拉馬納認為，辛度打戴資穎真的很辛苦，從1局落後劣勢下反彈，尤其第1局以有點大的分差讓出，後兩局都是非常驚險收下，最後12：21、23：21、21：19勝出，「至於準決賽面對大陸陳雨菲，我對女兒很有信心，畢竟陳雨菲體力上比較差一點，如果持續把球攻在底線附近，並把來回拍數拉到13到14以上，對辛度來說就比較容易。」

拉馬納補充：「所以我覺得最難纏的球員就是戴資穎，能在世錦賽8強擊敗她，對辛度來說非常重要。跟陳雨菲或奧原希望這樣的對手對抗時，只要拍數拉長，辛度都蠻有信心終結對方的，但戴資穎是相當足智多謀、難以預測的好手，比賽通常很難說。」

戴資穎和辛度都會參加下周的超級1000系列中國公開賽，如果兩人一路過關斬將，預計將在4強狹路相逢。

(中時電子報)