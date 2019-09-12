鴻海創辦人郭台銘退黨參選，2020大選台灣確定吃「韓國菜」，韓營、郭營、蔡營將形成三腳督。前總統府發言人陳以信在臉書留言，「昨晚第一次失眠睡不著⋯」，連文化大學新聞系主任胡幼偉也被吸引按讚關切。

郭台銘退黨，連國民黨大老登廣告呼籲團結也攔不住，陳以信則在臉書標註「團結奮鬥救黨救國」。

在陳以信臉書按讚的胡幼偉分析，三陣營支持者「庶民打群架」很少人會選擇加入郭陣營！因為那邊一看就知道是人最少，加入一齊打，鐵被打得很慘，不好玩，玩起來沒成就感！

郭參選，只會刺激韓營和蔡營支持者人數增加，郭營一定是「門面豪華，但人氣稀薄」！

胡幼偉分析，三方中，韓的支持者「玩興」較重，想要狠狠教訓郭和蔡的殺氣較重。韓會一場接一場辦大型造勢活動；郭和蔡不敢搞這種大型造勢活動，就失去了一個聚集人氣的機制。弄到最後，韓的庶民大軍人數愈來愈多、high 度愈來愈高，殺氣愈來愈重，韓聲勢已成，自然就順利當選總統了！

(中時 )