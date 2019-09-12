艾德華諾頓一人身兼製片、編劇、導演與男主角的電影《布魯克林孤兒》，在多倫多影展試映後獲得觀眾一片好評。影評以「艾德華諾頓建構了一部引人入勝且華麗的犯罪驚悚片」、「一部罕見、宏偉且精美的電影」、「一場安靜的風暴，可能以意想不到的方式突破獎季」來形容《布魯克林孤兒》，給了這部花了20年心血的作品正面回饋。

艾德華諾頓一人身兼製片、編劇、導演與男主角。（華納兄弟提供）

1999年時，當時艾德華諾頓正準備開始拍攝《鬥陣俱樂部》，一看到出版不久的《布魯克林孤兒》小說就立刻為書中人物著迷，很早就買下小說版權，中間雖然忙於演出其他部電影，但在他的心中還是一直想著要如何將這本小說改編成劇本。期間遇到多次瓶頸，最後艾德華諾頓大膽地修正了事件發生的背景年份之後，劇本才順利成型。

小說背景是設在1999年，但書中的角色有著50年代偵探的固執性格，艾德華諾頓說：「如果拍成電影將會出現極大的違和感。」他極力地說服了原著作者強納森列瑟，「再者，我想讓20世紀中期的紐約成為故事的主角之一，那個時期紐約進步神速，但是檯面下的利益糾葛、腐敗的制度與種族主義融入了現代的紐約的都市結構中，成為我們現今熟悉的紐約市的市容。」

《布魯克林孤兒》在多倫多影展試映後獲得觀眾一片好評。（華納兄弟提供）

艾德華諾頓飾演主角「萊諾艾斯洛」，一個沒沒無聞且患有妥瑞症的私家偵探，提攜他的恩人與唯一的朋友法蘭克敏納（布魯斯威利 飾＿遭人刺殺，憑藉著極有限的線索、超乎常人的執著、毅力與意志力，他一步一步地揭開隱藏在紐約這座大城市陰影下被層層保護的機密，為了追查真兇，他幾乎踏遍了每一吋土地，萊諾無懼地對抗紐約的地痞流氓、貪官汙吏以及最危險的壞人，不只是為了替朋友報仇，同時也是為了拯救一名需要幫助的女子。

除了艾德華諾頓，還有布魯斯威利、古古瑪芭塔勞、巴比卡納佛、切莉瓊斯、麥克威廉斯、萊斯里曼恩、伊森索普、達拉斯羅伯茲、喬許派斯、羅勃威斯頓、費雪史帝夫、亞歷鮑德溫與威廉達佛等人參演。電影11月29日在台上映。

(中時 )